Απέφυγε το κάζο στο 90’+4 η Ομόνοια αλλά συνεχίζει να... προβληματίζει

Αγνώριστη ξανά αλλά γλίτωσε στο φινάλε.

Η Ομόνοια εξήλθε ισόπαλη (1-1) με τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ, στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τον 3ο προκριματικό του Europa League και έτσι η ρεβάνς της 13ης Αυγούστου αποτελεί δύσκολο έργο για το «τριφύλλι».

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ παρουσίασε αποκαρδιωτική εμφάνιση και χρειάστηκε γκολ στο 90’+4 (!) του Παναγιώτη Αντρέου για να μπορεί να… ελπίζει. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έδειξε σημάδια βελτίωσης σε σχέση με τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στη Καϊράτ, με αποτέλεσμα ο προβληματισμός να μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

Όσον αφορά στη συνέχεια, θυμίζουμε πως αν η Ομόνοια καταφέρει να προκριθεί στα πλέι οφ της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη Σεντ Τρούιντεν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρεθεί στα πλέι οφ του Conference League όπου θα κοντραριστεί με τον χαμένο του Λάρνε – Ιμπέρια (0-0 το πρώτο ματς, στις 11/08 ο επαναληπτικός).

Το ματς…

Στο πρώτο μέρος η Ομόνοια μπήκε με… επιθετικές διαθέσεις ωστόσο κάθε προϋπόθεση δεν ανησυχούσε τους γηπεδούχους. Μοναδικός κίνδυνος για το «τριφύλλι» ήταν ο Μαγιαμπέλα. Η Λίνκολν ισορρόπησε γρήγορα και κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι μέχρι το φινάλε του πρώτου 45λεπτου, διάστημα στο οποίο ο Φαμπιάνο εξουδετέρωσε κάποιους σημαντικούς κινδύνους.

Στο δεύτερο μέρος η Ομόνοια ήταν… άφαντη. Η ομάδα του Γιβραλτάρ έκλεισε εξαιρετικά τους χώρους, δεν άφησε τους πράσινους να ανακτήσουν την κατοχή και να κάνουν το δικό τους παιχνίδι με αποτέλεσμα να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Σε μια εντελώς ακίνδυνη φάση, ο Φαμπιάνο έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του και παραχώρησε κόρνερ στους γηπεδούχους. Στην εκτέλεση του (74’), ο Ρουτιένς έπιασε τη κεφαλιά και ευστόχησε για το 1-0, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό στο πράσινο στρατόπεδο.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν βρήκε τα πατήματα της έγκαιρα με αποτέλεσμα το γκολ της ισοφάρισης να αργήσει να σημειωθεί (90’+4). Ο Αντρέου εκμεταλλεύτηκε τις δύο ασταθείς αποκρούσεις, πήρε το… ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 1-1.

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+6 Τέλος του αγώνα!

90'+3 ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Μετά από διπλή τρομερή επέμβαση του Χάνκινς, ο Αντρέου σκόραρε προ κενής εστίας!

90' Κεφαλιά του Παναγιώτου, στην εξωτερική των διχτύων η μπάλα.

74' Μεγάλη απόκρουση από τον Χάνκινς σε δυνατό πλασέ του Νεοφύτου.

71' ΓΚΟΛ για τη Λίνκολν! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρουτιένς με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

47' Νέα επέμβαση από τον Φαμπιάνο, μετά από σέντρα σουτ καθώς η πορεία της μπάλας ήταν επικίνδυνη για την εστία του.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+1 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

37' Tέραστια φάση για την Λίνκολν, μετά από σουτ βολίδα του Κλάρα Πίντο το οποίο κατέληξε μόλις έξω.

34' Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, ο Έστερλινγκ μπήκε στην περιοχή όμως ο Παναγιώτου τον ανέκοψε αποτελεσματικά.

30' Σουτ βολίδα του Αντρέου, απέκρουσε δύσκολα ο κίπερ της Λίνκολν.

30' Νέα ευκαιρία για την Ομόνοια. Σέντρα σουτ του Εβάντρο, ο Χάνκινς απέκρουσε ασταθώς όμως ο Ντιονί δεν πρόλαβε να πιάσει το... ριμπάουντ και να σκοράρει.

13' Χαμένη ευκαιρία για τους πράσινους. Ο Μοντνόρ έφυγε ξανά στην κόντρα, γύρισε στον Μαγιαμπέλα ο οποίος δεν έπιασε καλά το πλασέ και έστειλε ψηλά έξω τη μπάλα.

10' Ακυρώθηκε γκολ της Ομόνοιας. Ο Μοντνόρ έφυγε στην κόντρα, έδωσε στον ανενόχλητο Εβάντρο ο οποίος προ κενής εστίας ευστόχησε. Ο πρώτος όμως ήταν εκτεθειμένος.

1' Έναρξη του αγώνα.

ΛΙΝΚΟΛΝ: Χάνκινς, Καρντόσο (77′ Τζόλι), Λόπες, Ρούτιενς, Έστερλινγκ, Tολεδάνο, Ιντρίσι (85′ Μασόν), Άλβαρεθ, Κλάρα Πίντο (72′ Μούλα), Τζο, Ελ Γκομπάσι (85΄Μπρίτο).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Χρίστου, Σίμιτς, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Π.Αντρέου, Μάριτς, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα (63' Τάνκοβιτς), Μοντνόρ (80' Χατζηγιοβάνης), Ντιονί (63' Νεοφύτου).

ΣΚΟΡΕΡ: 71' Ρουτιένς, 90'+3 Αντρέου /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 67'Μάνου, 81' Τζο, 89' Μάσον / 40' Mάριτς, 90'+2 Μπάλκοβετς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Aliyar Aghayev (Αζερμπαϊτζάν)

VAR: Alan Kijas (Αζερμπαϊτζάν)