Ανάρτηση αγανάκτησης από Μίλαν Τράικοβιτς: «Θέλετε και αθλητισμό κάποιοι δαμέσα»

O σπρίντερ μας, Μίλαν Τράικοβιτς με story στο instagram, εκφράζει την αγανάκτησή, για την κατάσταση του Τσιρείου.

«2 εβδομάδες κλειστό γήπεδο εν μέσω αγωνιστικής περιόδου. Θέλετε και αθλητισμό κάποιοι δαμέσα», αναφέρει σε σχόλιο του, συνοδεύοντάς το από φωτογραφίου του Τσιρείου σταδίου, το οποίο να σημειωθεί δήλωσαν ως έδρα, Καρμιώτισσα και Ε.Ν. Ύψωνα, ωστόσο δεν έχει ακόμη πάρει έγκριση αδειοδότησης.

Ο Τράικοβιτς κάνει προετοιμασία ενόψει των επικείμενων Μεσογειακών Αγώνων (21/08 - 03/09) ενώ την περασμένη εβδομάδα (27/07) ανέβασε ψηλά την κυπριακή σημαία, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.