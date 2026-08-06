«Μαχαιριά» στο παρά... δύο για την Πάφος FC και θα παίξει ρέστα για νέα ανατροπή

Όρθωσε ανάστημα απέναντι στη Σάλτσμπουργκ η Πάφος FC και μπορεί να έχασε στην πρώτη μάχη που έγινε στην Αυστρία (1-0), όμως απέδειξε ξανά πως έχει όλα τα φόντα για να βρεθεί στα πλέι οφ του Europa League.

Και θα προσπαθήσει στο… αγαπημένο της «Αλφαμέγα» την προσεχή Πέμπτη (13/08, 20:00), παρέα με το κοινό της, να γράψει ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή σελίδα, ανατρέποντας για άλλη μία φορά τα εις βάρος της δεδομένα.

Ένα γκολ που δυστυχώς ήρθε στο παρά… δύο και μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες (!) παιχνιδιού καθώς η καταρρακτώδης βροχή, ανάγκασε τον Πολωνό διαιτητή Nταμίαν Σίλβερστρακ, να διακόψει το παιχνίδι στο 15ο λεπτό.

Και αφού δύο φορές έκανε «τσεκάρισμα» και αφού η βροχή έκανε στην… άκρη, το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά μετά από δύο ώρες. Και σαφώς με καλύτερες συνθήκες είδαμε πιο καλό θέαμα και το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο να δέχεται φάσεις, να έχει όμως τις δικές της ανεπανάληπτες στιγμές. Όπως η κεφαλιά του Ντράγκομιρ στο 58΄ που πέρασε μόλις έξω και το τετ-α-τετ του Λέλε, ο οποίος νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των Αυστριακών.

Ειδικά αυτή, ήταν εκπληκτική και στο τέλος «πληρώθηκε» ακριβά, με τον Ταμπάκοβιτς στο 88΄ να σκοράρει με διπλή προσπάθεια και να κάνει τους Αυστριακούς, αφεντικό για την πρόκριση. Πρώτα είπε όχι ο Νικόλας Ιωάννου λίγο πριν τη γραμμή αλλά το αριστερό του πλασέ στη συνέχεια, βρήκε στόχο.

To LIVE του αγώνα

Τέλος αναμέτρησης.

88΄ - ΓΚΟΛ για τη Σάλτσμπουργκ: Δυστυχώς ο Ταμπάκοβιτς με διπλή προσπάθεια, ανοίγει το σκορ. Πρώτα το σουτ του σταμάτησε πριν τη γραμμή ο Νικόλας Ιωάννου αλλά στην επαναφορά σκόραρε με αριστερό πλασέ.

82΄ - Ο Ζαβίεσιτσκι με τα πόδια είπε όχι στο σουτ από τον Μαμάντοφ.

67΄ - Προβολή του Κονατέ από τη μικρή περιοχή, πέρασε μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μαγιέσκι.

61΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Λελέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να περάσει τον Ζαβίεσιτσκι, σε ανεπανάληπτο τετ α τέτ.

58΄ - Σέντρα του Ιωάννου από αριστερά, η κεφαλιά του Ντράγκομιρ πέρασε μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας των Αυστριακών.

46' - Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+1 - Tέλος πρώτου ημιχρόνου.

44' - Ο Μπιέλ έπιασε κεφαλιά, όμως ο Ζαβίεσιτσκι απέκρουσε με διπλή προσπάθεια.

26' - Απείλησε ξανά με Μπαϊντού η Σάλτσμπουργκ. Το σουτ του σταμάτησε στα σώματα.

16' - Αντεπίθεση από τους γηπεδούχους, ο Μπαϊντού βρέθηκε σε καλή θέση στο ύψος της περιοχής, όμως το σουτ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Μαγιέσκι.

15' - Επαναρχίζει το παιχνίδι!

Μετά από σχεδόν δύο ώρες, θα επαναρχίσει ο αγώνας. Αποφασίστηκε σέντρα στις 22:15. Οι παίκτες των δύο ομάδων για προθέρμανση μπήκαν στο γήπεδο για προθέρμανση.

21:23 - Σε καλύτερη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, όμως δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το τι θα γίνει. Αναμονή...

- Σε καλύτερη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, όμως δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το τι θα γίνει. Αναμονή... 20:58 - Καθυστέρηση άλλα δεκαπέντε λεπτά. Οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και έλεγξαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας.

Καθυστέρηση άλλα δεκαπέντε λεπτά. Οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και έλεγξαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας. Aβέβαιο το πότε θα επαναρχίσει η αναμέτρηση μιας και η βροχόπτωση συνεχίζεται σε έντονους ρυθμούς.

15΄ - Διακοπή στο ματς λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Υπό έντονη βροχόπτωση, τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Έναρξη του ματς στην Αυστρία.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ζαβίεσιτσκι, Σμιντ, Μπόμα, Ζαμπράνσκι, Βερατσνιγκ, Μπάρι, Ντιαμπατέ (58΄ Μάζουρεκ), Ντιακιτέ (70΄ Αγκιλάρ), Ρέντζιτς (64΄ Κιτάνο), Μπαϊντού (70΄ Ταμπάκοβιτς), Φερτέσεν (64΄ Κονατέ).

ΠΑΦΟΣ FC: Μαγιέσκι, Μπρίτο (80΄ Μαμάντοφ), Γκολντάρ, Λουίζ, Ιωάννου, Σούνιτς, Κίνα (43΄ Σέμα), Γκούγκα, Μπιέλ, Ντράγκομιρ, Λελέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 88΄ Ταμπάκοβιτς /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 75΄ Μπάρι / 36' Νταβίν Λουίζ, 47' Σέμα

ΚΟΚΚΙΝΗ: Σέμα (2η κίτρινη στο 90+2΄)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Nταμίαν Σίλβερστρακ (Πολωνία)

VAR: Πιότρ Λάσικ