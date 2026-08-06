«Αποκάλυψαν» δυνατό φιλικό της ΑΕΚ

Η τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ αναπροσάρμοσε το πρόγραμμα της ομάδας ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ.

Όπως αποκαλύπτουν οι Ελλαδίτες, η ομάδα της Λάρνακας διευθέτησε φιλικό με τον Αστέρα AKTOR, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:30.

Υπενθυμίζουμε πως αύριο (07/08) οι κιτρινοπράσινοι θα αναμετρηθούν σε φιλικό με την Καρμιώτισσα και μεθαύριο (08/08) με την Ομόνοια Αραδίππου. Έπειτα θα αναχωρήσουν για την Τρίπολη, ενώ η πρόβα τζενεράλε ορίστηκε με την Ομόνοια 24Μ στις 21 Αυγούστου.