ΒΙΝΤΕΟ: Το έριξαν στην... πλάκα στο Σάλτσμπουργκ μετά τη διακοπή!

Το… διασκεδάζουν στο Σάλτσμπουργκ! Ε και τι να κάνουν;

Το παιχνίδι με την Πάφο διεκόπη στο 15ο λεπτό λόγω έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε εξαιρετικά επικίνδυνο.

Ο διαιτητής έδειξε τον δρόμο για τα αποδυτήρια, με το γραφείο Τύπου των Αυστριακών να προχωρούν σε ξεκαρδιστικές αναρτήσεις!

The highlights from the game so far: https://t.co/CcpWIiL4cQ — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 6, 2026

⏸ The match has been interrupted due to the weather.



More as we have it. #RBSPFC 🔴⚪️pic.twitter.com/U5JpYh6FBU — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 6, 2026