ΒΙΝΤΕΟ: Το έριξαν στην... πλάκα στο Σάλτσμπουργκ μετά τη διακοπή!
ΓΗΠΕΔΟ
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Απίθανοι!
Το… διασκεδάζουν στο Σάλτσμπουργκ! Ε και τι να κάνουν;
Το παιχνίδι με την Πάφο διεκόπη στο 15ο λεπτό λόγω έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε εξαιρετικά επικίνδυνο.
Ο διαιτητής έδειξε τον δρόμο για τα αποδυτήρια, με το γραφείο Τύπου των Αυστριακών να προχωρούν σε ξεκαρδιστικές αναρτήσεις!
The highlights from the game so far: https://t.co/CcpWIiL4cQ— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 6, 2026
⏸ The match has been interrupted due to the weather.— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 6, 2026
More as we have it. #RBSPFC 🔴⚪️pic.twitter.com/U5JpYh6FBU
Tells you all you need to know about the first 15 minutes. pic.twitter.com/z8OcLVYDsb— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) August 6, 2026