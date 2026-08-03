Τεστ με το καλημέρα στην Πολωνία

Έχοντας σχεδόν γεμάτο οπλοστάσιο, ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς, θα προσπαθήσει στο δωδεκαήμερο παραμονής της ομάδας στην Πολωνία, να περάσει τη φιλοσοφία του.

Η αποστολή κατέλυσε από χθες στο προπονητικό κέντρο του Σιελάνκα και πλέον η προετοιμασία μπαίνει στην πιο κρίσιμή της καμπή. H ομάδα προγραμματισμού έτρεξε αρκετά και κατάφερε να δώσει στον Πορτογάλο τεχνικό, τα εχέγγυα για να βάλει τις σωστές βάσεις.

Με 13 νέα αποκτήματα, είναι αντιληπτό πως χρειάζεται να δουλέψει πολύ για να περάσει τη φιλοσοφία του ο Πορτογάλος τεχνικός. Είναι όμως έτοιμος για την πρόκληση. Έμειναν 1-2 κομμάτια για να ολοκληρωθεί το παζλ, ωστόσο τα βασικά κομμάτια έχουν μπει και αυτό αφήνει μεγάλη ικανοποίηση. Και σύμφωνα με αναφορές από Βενεζουελάνο ρεπόρτερ, ο 33χρονος αμυντικός Μικέλ Βιλανουέβα, που πέρσι έπαιξε στην Αλ Φάνια της Σουηδικής Αραβίας, φαίνεται πως είναι ψηλά στη λίστα.

Στο μεταξύ, πριν προλάβουν να τοποθετήσουν τις βαλίτσες, η ΑΕΛ σήμερα (12:30) δίνει φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλος θα είναι η Λέγκια Βαρσοβίας. Το πρώτο σοβαρό δείγμα, θα δοθεί ωστόσο την Πέμπτη απέναντι στον Ατρόμητο.