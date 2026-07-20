Στα γαλαζοκίτρινα και επίσημα ο Καρώ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

Ξανά στα πάτρια εδάφη ο Αντρέας Καρώ!

Ο Κύπριος αμυντικός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΛ -εξέλιξη που ήταν γνωστή εδώ και μέρες- με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, διάρκειας δύο χρόνων.

Ο Καρώ επιστρέφει στην Κύπρο μετά από τρία χρόνια. Το 2023 μεταγράφηκε στον ΟΦΗ από τον ΑΠΟΕΛ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ομάδα του Ισραήλ, Πετάχ Τίκβα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η ρουμάνικη, Χέρμανσταντ, με την οποία κατέγραψε (σε μια σεζόν) 25 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Aναλυτικά: Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Αντρέα Καρώ (09/09/1996), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.