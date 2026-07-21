ΒΙΝΤΕΟ: Κύπρο για την ΑΕΛ ο Μπρούνο Αλμέιδα!

Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με την νέα κίνηση να αφορά το δεξί άκρο της επίθεσης.

Η ομάδα της Λεμεσού περιμένει στην Κύπρο τον Μπρούνο Αλμέιδα με τον οποίο έχουν συμφωνηθεί σχεδόν τα πάντα.

Ο Αλμέιδα την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην πατρίδα του με την φανέλα της Φαρένσε μετρώντας 24 συμμετοχές.

Την σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στην Νόα Αρμενίας μετρώντας 16 συμμετοχές και 4 γκολ.

Αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της επίθεσης όπου συνολικά κατέγραψε 60 συμμετοχές και 18 γκολ. Μπορεί να αγωνιστεί επίσης και ως 10άρι αλλά και στο αριστερό άκρο.

Δείτε πιο κάτω τα στατιστικά του ανάλογα με την θέσση που έπαιξε στην καριέρα του: