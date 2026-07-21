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Βλέποντας το παρόν αλλά και το μέλλον

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Βλέποντας το παρόν αλλά και το μέλλον

Ο μεγάλος στόχος του Ζοέλ Νταμάχου και των συνεργατών του στην ΑΕΛ

Η ΑΕΛ, δέκα μέρες πριν το τέλος του Ιούλη, έχει ήδη ολοκληρώσει 12 μεταγραφές. Οι Ζόελ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι, μαζί με τον προπονητή Ούγκο Μαρτίνς, έχουν θέσει σε λειτουργία το μεταγραφικό πλάνο του καλοκαιριού έχοντας ένα πράγμα στο μυαλό τους. Να δημιουργήσουν μία ανταγωνιστική ομάδα που καμία σχέση δεν θα έχει με αυτές των προηγούμενων σεζόν. Μία ομάδα που θα μπορέσει δηλαδή να διεκδικήσει μέχρι τέλος τους στόχους της και δεν θα παίζει όλη τη σεζόν πριν το τέλος του χειμώνα.

H τελευταία προσθήκη αφορά το κέντρο της άμυνας, με την ΑΕΛ να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού, Αντρέα Καρώ. Νωρίτερα είχε αποκτηθεί ο Στέφανο Ντένσγουιλ.

Ο πρώτος στόχος του Νταμάχου

Η επιτροπή προγραμματισμού της λεμεσιανής ομάδας, με επικεφαλής τον Ζοέλ Νταμάχου, έχει προσθέσει έντεκα ποδοσφαιριστές στο υφιστάμενο ρόστερ και, όπως θα δείτε πιο κάτω, πρόκειται για ένα κράμα παικτών που αποτελούνται από έμπειρους αλλά και νεαρούς με πλάνο ανάπτυξης. Είναι ξεκάθαρο πως ο μεγάλος στόχος ήταν αυτός. Δηλαδή να δημιουργηθεί επιτέλους ένας κορμός ποδοσφαιριστών ο οποίος θα μπορέσει να αντέξει στον χρόνο και τις προσδοκίες και δεν θα χρειαστεί να γίνει το επόμενο καλοκαίρι αυτό ουσιαστικά που γίνεται τα τελευταία. Δηλαδή να ξηλώνεται ολόκληρη η ομάδα γιατί, πολύ απλά, έγιναν λάθη στις επιλογές. 

Μπορείτε να δείτε τις μεταγραφές που έχει ολοκληρώσει η ΑΕΛ και τις ηλικίες των ποδοσφαιριστών που ήρθαν: Καπίνο (32 ετών), Ντένσγουιλ (33 ετών), Καρώ (29 ετών), Ντιόγκο Γκόμες (25 ετών), Κυριάκου (20 ετών), Τερίμπε (19 ετών), Πέτι (18 ετών), Ζοάο Ταβάρες (27 ετών), Παπαγεωργίου (29 ετών), Ζαΐρ Ταβάρες (25 ετών), Γκομίς (34 ετών), Τσατάκοβιτς (29 ετών).

O μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που η ΑΕΛ ανακοίνωσε ήδη είναι στα 26 έτη. Με βάση το τι είδαμε λοιπόν έως τώρα από τους υπεύθυνους προγραμματισμού της ΑΕΛ, η συνέχεια αναμένεται να είναι η ίδια. Δηλαδή η ομάδα να συνεχίσει να αποκτά παίκτες με χρονικό ορίζοντα το τώρα αλλά κυρίως το μετά. 

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