Από τα δοκιμαστικά στις υπογραφές οι Τιντέ και Πετί

Επενδύει στο μέλλον η ΑΕΛ!

Η ομάδα της Λεμεσού έφερε δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές για δοκιμαστικά οι οποίοι φαίνεται πως έπεισαν την τεχνική ηγεσία. Πρόκειται για τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Αμπτούλ Τιντέ και τον 18χρονο μέσο Τζέιντεν Πετί.

Αμφότεροι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στις προπονήσεις κι έτσι ο Ούγκο Μαρτίνς σε συνεργασία με τη διοίκηση αποφάσισαν να τους προσφέρουν συμβόλαιο. Τόσο ο Τιντέ όσο και ο Πετί θα εγγραφούν στον κατάλογο Β'. Ο πρώτος λόγω του ότι κατάφεται από την Μπουρκίνα Φάσο, θα πάρει θέση ξένου.