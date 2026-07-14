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Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανεβάζουν ένταση για κάτι… καλό

Σήκωσαν μανίκια στην ΑΕΛ, αφού χθες, πρωί-πρωί, η ομάδα της Λεμεσού είπε… καλησπέρα στη νέα αγωνιστική περίοδο, την οποία προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τις πρόσφατες.

Η ομάδα της Λεμεσού θα παλέψει για είσοδο στο πρώτο γκρουπ, ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι εύκολο ούτε και ακατόρθωτο. Το σύνολο του Oύγκο Μαρτίνς δέχθηκε -και θα δεχθεί- γερή αναδόμηση και η ομοιογένεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ειδικά στα αρχικά στάδια της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, η ενίσχυση στην αμυντική γραμμή, όπου θα αποκτηθούν τρεις ποδοσφαιριστές, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Οι ιθύνοντες αξιολογούν συνεχώς περιπτώσεις που «κουμπώνουν» στο πλάνο και μπορούν να ανταπεξέλθουν στους στόχους που έθεσε η οικογένεια της ΑΕΛ. Ήδη έχουν γίνει εφτά κινήσεις και αναμένονται να ξεπεράσουν την ντουζίνα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα γίνουν υπερβάσεις.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η ΑΕΛ προχώρησε στην πρόσληψη προπονητή τερματοφυλάκων. Πρόκειται για τον 57χρονο Πορτογάλο, Πάουλο Ζόρζε Φερνάντες Γκρίλο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2027.

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