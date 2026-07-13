Εργασίες στο «Νίκος Σολομωνίδης»

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο του Σωματείου μας ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης του ξύλινου παρκέ του Κλειστού Γηπέδου «Νίκος Σολομωνίδης», καθώς και οι εργασίες γενικού καθαρισμού των εγκαταστάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται με στόχο τη διατήρηση του Κλειστού μας Γηπέδου σε άριστη λειτουργική κατάσταση, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των αθλητών, των τμημάτων και των φιλάθλων της ΑΕΛ, μέχρι την επικείμενη υλοποίηση της ολικής ανακαίνισής του.

Η συντήρηση, η διατήρηση και η συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ιστορικού μας Κλειστού Γηπέδου αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για το Σωματείο μας. Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για όλα τα αγωνιστικά μας τμήματα, καθώς και η προστασία και ανάδειξη της πολύτιμης αθλητικής κληρονομιάς της ΑΕΛ».