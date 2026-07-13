ΑΠΟΕΛίστας ο Άνχελ Γκαρθία!

Η ανακοίνωση των γαλαζοκίτρινων για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ:

Έναρξη συνεργασίας, με Ángel García

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ángel García. Ο Ángel García είναι ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από το ισπανικό, το πολωνικό και από το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Cultural Leonesa και Wisła Płock, πριν μετακομίσει στην Κύπρο το 2021 για λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας.

Με τις εμφανίσεις του καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αριστερούς ακραίους αμυντικούς του πρωταθλήματος, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας της Λάρνακας, ενώ απέκτησε σημαντική εμπειρία μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ καλωσορίζει τον Ángel García στην ομάδας μας και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.