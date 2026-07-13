Εκεί εστιάζει ο Καμορανέζι

Τα θετικά και αρνητικά που προέκυψαν από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία ανέλυσε ο Μάουρο Καμορανέζι κατά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκύριακου, κι ενώ η ΑΕΚ από σήμερα (13/07) μπαίνει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της πριν από τους καθοριστικούς αγώνες με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (23/07 και 30/07). Στα τρία φιλικά που έδωσαν οι κιτρινοπράσινοι στο Μιέρλο της Ολλανδίας, διαφάνηκαν κάποια θετικά στοιχεία για την ομάδα, παράλληλα όμως φάνηκαν και κάποιες αδυναμίες, τις οποίες ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός καλείται να καλύψει ενόψει των αναμετρήσεων με τους Ισραηλινούς.

Στο τελευταίο φιλικό με τον Άγιαξ (ήττα 1-0), η ομάδα υστέρησε αφάνταστα στο δημιουργικό κομμάτι, αφού απουσίαζε ο επιτελικός μέσος που θα οργάνωνε με μαεστρία το παιχνίδι από τον άξονα. Εξού και η ΑΕΚ ήταν ακίνδυνη επιθετικά. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που ένας από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους που απέμειναν για τον Τσάβι Ρόκα είναι η απόκτηση ενός δημιουργικού χαφ. Στη φάση του γκολ, που δέχθηκε η ομάδα, φέρει ευθύνη ο Μούφτιτς, με τον Αντρέα Παρασκευά να κερδίζει τις εντυπώσεις στο πρώτο 45λεπτο, έχοντας στο ενεργητικό του μερικές εξαιρετικές επεμβάσεις.

Δεν αποκλείεται ο Κύπριος πορτιέρο να κερδίσει τη θέση του βασικού κάτω από τα γκολπόστ στις αναμετρήσεις με την Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ είχε καλή μεσοαμυντική λειτουργία απέναντι στη φημισμένη ολλανδική ομάδα, ωστόσο μεσοεπιθετικά δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, αφού τα πόδια των ποδοσφαιριστών είναι ακόμα «βαριά» από τις σκληρές προπονήσεις.