Έκλεισε Σάστρε ο ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι γαλαζοκίτρινοι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τον προγραμματισμό τους
Μετά την απόκτηση του Άνχελ Γκαρθία, ο ΑΠΟΕΛ φουλάρει για να κλείσει και τον Ζοάν Σάστρε!
Οι γαλαζοκίτρινοι και ο ποδοσφαιριστής ήρθαν σε προφορική συμφωνία και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί και αυτή η μεταγραφή.
Ο Σάστρε, γνωστός μας από το πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ, είναι 29 ετών και καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Ισπανός αγωνίστηκε με τον δικέφαλο του Βορρά από το 2022 μέχρι το 2026 και έρχεται στον ΑΠΟΕΛ ως ελεύθερος.
Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του τα πέρασε στην Μαγιόρκα.