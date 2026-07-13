Έκλεισε Σάστρε ο ΑΠΟΕΛ!

Μετά την απόκτηση του Άνχελ Γκαρθία, ο ΑΠΟΕΛ φουλάρει για να κλείσει και τον Ζοάν Σάστρε!

Οι γαλαζοκίτρινοι και ο ποδοσφαιριστής ήρθαν σε προφορική συμφωνία και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί και αυτή η μεταγραφή.

Ο Σάστρε, γνωστός μας από το πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ, είναι 29 ετών και καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Ισπανός αγωνίστηκε με τον δικέφαλο του Βορρά από το 2022 μέχρι το 2026 και έρχεται στον ΑΠΟΕΛ ως ελεύθερος.

Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του τα πέρασε στην Μαγιόρκα.