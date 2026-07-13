ΦΩΤΟΣ: Έβαλε μπρος η Ανόρθωση χωρίς νέο αλλά με νέο... Μαέστρο

Πρώτη συγκέντρωση για τους ποδοσφαιριστές της «Κυρίας» υπό τις οδηγίες του Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Η ομάδα της Αμμοχώστου ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν με απογευματινή προπόνηση την Δευτέρα (13/7).

Πρώτη προπόνηση για τον Σέρβο προπονητή, Νέστορ Ελ Μαέστρο ο οποίος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του.

Θυμίζουμε πως την Ανόρθωση υπάρχει επιβολή εμπάργκο, συνεπώς η ομάδα απαρτίζεται από τους παίκτες που έμειναν από την περσινή σεζόν.

Πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός.











































