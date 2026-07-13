ΦΩΤΟΣ: Έβαλε μπρος η Ανόρθωση χωρίς νέο αλλά με νέο... Μαέστρο
ΓΗΠΕΔΟ
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Η πρώτη προπόνηση της Ανόρθωσης ενόψει της νέας σεζόν
Πρώτη συγκέντρωση για τους ποδοσφαιριστές της «Κυρίας» υπό τις οδηγίες του Νέστορ Ελ Μαέστρο.
Η ομάδα της Αμμοχώστου ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν με απογευματινή προπόνηση την Δευτέρα (13/7).
Πρώτη προπόνηση για τον Σέρβο προπονητή, Νέστορ Ελ Μαέστρο ο οποίος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του.
Θυμίζουμε πως την Ανόρθωση υπάρχει επιβολή εμπάργκο, συνεπώς η ομάδα απαρτίζεται από τους παίκτες που έμειναν από την περσινή σεζόν.
Πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός.