ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκομίς, ένας παίκτης... επιπέδου και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΛ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Γκομίς, ένας παίκτης... επιπέδου και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΛ

Μεταγραφή από το... πάνω ράφι και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Ήταν λίγο πολύ γνωστό πως ο Γιανίκ Γκομίς θα άλλαζε... γειτονιά στη Λεμεσό. H φήμη κυκλοφορούσε ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, απλώς την Τρίτη το μεσημέρι έγινε επίσημα ΑΕΛίστας.

Ένας παίκτης που αποδειγμένα ανεβάζει επίπεδο τους γαλαζοκίτρινους και σαφώς, παρά το γεγονός ότι είναι στα 34 του, «επενδύουν» πολλά πάνω του στο επιθετικό κομμάτι. Παίκτης που έχει καλή επαφή με τα δίχτυα αλλά παράλληλα δημιουργεί και για τους συμπαίκτες του.

Στον Άρη σκόραρε 41 γκολ και έδωσε δώδεκα ασίστ, ενώ συνολικά, σε 357 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην καριέρα του (με Γκινγκάμπ, Λανς και Ορλέαν), πανηγύρισε 96 γκολ και σέρβιρε 42 τέρματα. Σίγουρα, δεν προέρχεται και από την καλύτερή του σεζόν, όμως τη σεζόν 2023-24 είχε απίστευτη παρουσία με 17 γκολ και εφτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Και στην ΑΕΛ ελπίζουν πως θα... θυμηθεί τον παλιό, καλό του εαυτό.

Κατηγορίες

ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαγικός Μπέλιγχαμ και η Αγγλία με ανατροπή στους «4»

World Cup 2026

|

Category image

Η προσθήκη χωρίς ρίσκο της Νέας Σαλαμίνας με τον Γιούση

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ο Αντεμπάγιο θέλει την επιστροφή του Βίνσεντ στους Χιτ

NBA

|

Category image

Τσέλσι: Απεβίωσε ο Κεν Μπέιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ φουλάρει για μεταγραφή στόπερ

Ελλάδα

|

Category image

Η απίστευτη διατροφή του Χάαλαντ - Θερμίδες που δεν αντιστοιχούν σε άνθρωπο, αλλά σε λιοντάρι!

World Cup 2026

|

Category image

«Ξενέρωσε» ο Γουίλιαμς με το γκολ της Ισπανίας; Το βίντεο που τον «έκαψε» και τι απάντησε

World Cup 2026

|

Category image

Τα δίνει όλα η Ντουμπάι BC για τον Σενγκέλια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Φιλική ήττα πριν την επιστροφή για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

Έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κλαμπ Μπριζ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκομίς, ένας παίκτης... επιπέδου και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Σε εξαιρετικό δρόμο η επιστροφή του Κλοπ στους πάγκους για χάρη της εθνικής Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

Κουρτουά: «Δεν ζήτησα αλλαγή!»

World Cup 2026

|

Category image

Τέλειωσε του Πεδρόσο στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη