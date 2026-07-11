Γκομίς, ένας παίκτης... επιπέδου και έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ΑΕΛ

Ήταν λίγο πολύ γνωστό πως ο Γιανίκ Γκομίς θα άλλαζε... γειτονιά στη Λεμεσό. H φήμη κυκλοφορούσε ακόμη και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, απλώς την Τρίτη το μεσημέρι έγινε επίσημα ΑΕΛίστας.

Ένας παίκτης που αποδειγμένα ανεβάζει επίπεδο τους γαλαζοκίτρινους και σαφώς, παρά το γεγονός ότι είναι στα 34 του, «επενδύουν» πολλά πάνω του στο επιθετικό κομμάτι. Παίκτης που έχει καλή επαφή με τα δίχτυα αλλά παράλληλα δημιουργεί και για τους συμπαίκτες του.

Στον Άρη σκόραρε 41 γκολ και έδωσε δώδεκα ασίστ, ενώ συνολικά, σε 357 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην καριέρα του (με Γκινγκάμπ, Λανς και Ορλέαν), πανηγύρισε 96 γκολ και σέρβιρε 42 τέρματα. Σίγουρα, δεν προέρχεται και από την καλύτερή του σεζόν, όμως τη σεζόν 2023-24 είχε απίστευτη παρουσία με 17 γκολ και εφτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Και στην ΑΕΛ ελπίζουν πως θα... θυμηθεί τον παλιό, καλό του εαυτό.