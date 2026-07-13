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Με ίδιο «καπετάνιο» και αυξημένες προσδοκίες

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Με ίδιο «καπετάνιο» και αυξημένες προσδοκίες

Από νωρίς στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο ξεκίνησαν το «χτίσιμο», με τους Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι

Για την ΑΕΛ ξεκινά σήμερα μία ποδοσφαιρική περίοδος κατά την οποία προσδοκά πως θα πρωταγωνιστήσει. Και πάνε χρόνια να το πράξει αυτό, έχοντας ξανά πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Ο «καπετάνιος» παρέμεινε ο ίδιος, με τον Ούγκο Μαρτίνς να έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του αφού καλείται να «δέσει» ένα σύνολο με πολλές αλλαγές προσώπων, την ίδια ώρα που η πίεση είναι μεγάλη λόγω και των αυξημένων προσδοκιών.

Από νωρίς στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο ξεκίνησαν το «χτίσιμο», με τους Ζοέλ Νταμάχου και Ιβάν Τρισκόφσκι να εμπλουτίζουν το ρόστερ με ένα μείγμα «γνωστών», όπως είναι οι Γιανίκ Γκομίς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ζοάο Ταβάρες, και «αγνώστων», όπως οι Ζαΐρ Ταβάρες, Στέφανος Καπίνο, Χάμζα Τσατάκοβιτς και Ντιόγκο Γκόμες. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα «εμβολιαστεί» και με άλλους παίκτες αφού οι «τρύπες» στο ρόστερ είναι αρκετές λόγω και των πολλών αποχωρήσεων.

Ξεκινούν λοιπόν τα ζόρια στο προπονητικό κέντρο της ομάδας με τις προπονήσεις να είναι διπλές. Από την 1η Αυγούστου το σκηνικό θα μεταφερθεί στην Πολωνία όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Συνολικά, μέχρι την έναρξη του μαραθωνίου, έχουν διευθετηθεί οκτώ φιλικά παιχνίδια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ομάδα της Λεμεσού, το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν με μπάλα μέσα από ασκήσεις κατοχής και κυκλοφορίας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών χώρων (μίνι διπλά) σε υψηλό ρυθμό. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με πρωινές προπονήσεις καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

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