Με απουσίες η προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία - Αποχώρησε προληπτικά ο Βίντα
ΓΗΠΕΔΟ
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Χωρίς τους Γιόβιτς, Ζίνι, Ζούμπκοφ, αλλά και τον Βίντα που αποχώρησε προληπτικά πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία.
Με απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.
Έπειτα από το φιλικό τεστ απέναντι στη Ντε Γκράαφτσαπ και το χαλαρό πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας (13/07), οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στο γήπεδο το απόγευμα, με την προπόνηση να διεξάγεται με... ελλείψεις.
Ο Ντομαγκόι Βίντα δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, καθώς αποχώρησε προληπτικά για να προστατευθεί από ενδεχόμενη επιβάρυνση, ενώ ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς περιορίστηκε σε ασκήσεις στο γυμναστήριο.
Παράλληλα, εκτός κανονικού ρυθμού έμειναν οι Γιόβιτς και Ζίνι που ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα προφύλαξης, καθώς και ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος γυμνάστηκε ατομικά λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στη φιλική αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.
Ο Σέρβος τεχνικός συνέχισε τη δουλειά στο τακτικό κομμάτι με τους υπόλοιπους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.
athletiko.gr