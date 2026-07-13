Με απουσίες η προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία - Αποχώρησε προληπτικά ο Βίντα

Με απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Έπειτα από το φιλικό τεστ απέναντι στη Ντε Γκράαφτσαπ και το χαλαρό πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας (13/07), οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στο γήπεδο το απόγευμα, με την προπόνηση να διεξάγεται με... ελλείψεις.

Ο Ντομαγκόι Βίντα δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, καθώς αποχώρησε προληπτικά για να προστατευθεί από ενδεχόμενη επιβάρυνση, ενώ ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς περιορίστηκε σε ασκήσεις στο γυμναστήριο.

Παράλληλα, εκτός κανονικού ρυθμού έμειναν οι Γιόβιτς και Ζίνι που ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα προφύλαξης, καθώς και ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος γυμνάστηκε ατομικά λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στη φιλική αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Ο Σέρβος τεχνικός συνέχισε τη δουλειά στο τακτικό κομμάτι με τους υπόλοιπους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές.

athletiko.gr