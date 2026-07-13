Πατά... καλά και φαίνεται

Με χαμόγελα μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ο Απόλλωνας, για τους αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League (23/07 και 28/08). Κατά την παραμονή στην Ολλανδία και μέσω των φιλικών παιχνιδιών, βγήκε μία αρκετά καλή εικόνα και το πρόσημο ήταν θετικό.

Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα πανηγύρισε τρεις νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Και όλα αυτά τη στιγμή που λείπουν παίκτες που λογίζονται βασικοί. Όπως ο Ροντρίγκες, που ήταν στο Μουντιάλ και θα ενσωματωθεί στην Κύπρο, ο Άλεν Όζμπολτ που έχει ενοχλήσεις και μετά θα ανεβάσει ρυθμούς, αλλά και ο... παρτενέρ του Κβίντα στην άμυνα, καθώς ο παροπλισμός του Γκόλντσον διαφοροποίησε το πλάνο.

Ο Απόλλωνας «πατά» καλά, όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει αδυναμίες. Πρέπει, όμως, να τις ελαχιστοποιήσει και με την πάροδο του χρόνου να τις εξαλείψει, τόσο ενόψει των ευρωπαϊκών προκλήσεων όσο και του πρωταθλήματος.