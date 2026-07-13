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Ντε Λα Φουέντε για Γιαμάλ: «Η καλύτερή του εμφάνιση στο Μουντιάλ δεν έχει έρθει ακόμα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντε Λα Φουέντε για Γιαμάλ: «Η καλύτερή του εμφάνιση στο Μουντιάλ δεν έχει έρθει ακόμα»

Για τον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία και τον Λαμίν Γιαμάλ μίλησε ο Λουίς ντε λα Φουέντε.

Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου μόνο μία ομάδα θα καταφέρει να προκριθεί στο μεγάλο τελικό.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο προπονητής της «φούρια ρόχα» Λουίς ντε λα Φουέντε τόνισε ότι αυτή η συνάντηση με την ομάδα του Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνες του πρόσφατου παρελθόντος.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στον Λαμίν Γιαμάλ, κάνοντας λόγο πως το καλύτερό του ματς στη διοργάνωση, δεν το έχει κάνει ακόμα!

«Το να βρίσκεσαι στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι εξαιρετικά δύσκολο και σκληρό. Όλοι οι αντίπαλοί μας είναι πολύ δυνατοί, και ως ομάδα, είμαστε πολύ δυνατοί. Ο δρόμος προς τον τελικό είναι ορθάνοιχτος.

Η Γαλλία είναι μία από τις υποψήφιες ομάδες για τον τίτλο ενώ τόσο εκείνη όσο και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε δώσει μεταξύ μας. Ο αγώνας της Τρίτης δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε για τον Γιαμάλ:

«Είμαι πεπεισμένος πως η καλύτερη εμφάνισή του σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι απίστευτα παρακινημένος, είναι πολύ πρόθυμος, απλώς πρέπει να περιορίσουμε λίγο το άγχος του. Περνάει μια φυσική διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης».

sport-fm.gr 

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World Cup 2026

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