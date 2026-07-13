Η πορεία της Αγγλίας στο Μουντιάλ αναγεννά τους Oasis - Το Wondewall κάνει ρεκόρ 30 χρόνια μετά

Έχουν περάσει 60 χρόνια ακριβώς από την τελευταία φορά που η Αγγλία κατέκτησε το πιο… πρόσφατό της Παγκόσμιο Κύπελλο και 31 χρόνια από τη στιγμή που ακούστηκε για πρώτη φορά το Wandewall των Oasis. Τα «Τρία Λιοντάρια» χρειάζονται άλλες δύο νίκες για να επιστρέψουν στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου και αν ολοκληρώσουν τη διαδρομή, ο Λίαμ Γκάλαχερ, έχει δηλώσει πως θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη τη μέρα του τελικού (19 Ιουλίου), μόνο και μόνο για να τραγουδήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Οι παίκτες και οι βρετανοί φίλαθλοι έχουν υιοθετήσει το «Wonderwall» ως τον ανεπίσημο ύμνο της ομάδας (και) αυτό το καλοκαίρι. Σιγοτραγουδούν ή βροντοφωνάζουν τους στίχους όλοι μαζί μετά από κάθε νίκη. Ο Λίαμ Γκάλαχερ και ο αδελφός του Νόελ που ως δίδυμο συνθέτουν τους θρυλικούς Oasis, βρίσκονται σε διαβουλεύσεις. Ο Λίαμ πάντως, είναι ξεκάθαρος. «Αν φτάσουμε στον τελικό, θα κάνουμε την εμφάνισή μας», έγραψε προ ημερών στο προσωπικό του προφίλ στην πλατφόρμα Χ.

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ακροάσεις της μουσικής των Oasis έχουν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με την πλατφόρμα αναλύσεων Luminate. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ακροάσεις των τραγουδιών του συγκροτήματος. Σε αντιστοιχία, για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, στις αρχές του Ιουνίου οι ακροάσεις εβδομαδιαίως δεν ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξε αύξηση κατά 40%.

«Ήταν πραγματικά μια αξιομνημόνευτη στιγμή», δήλωσε ο επιθετικός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, στο BBC News, αναφερόμενος στο αυθόρμητο τραγούδι των φιλάθλων στο στάδιο του Ντάλας. «Ήταν μία από τις πιο αγαπημένες μου στιγμές φορώντας τη φανέλα της Αγγλίας, ειδικά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση», πρόσθεσε.

Όταν η Αγγλία νίκησε αργότερα το Μεξικό στην Πόλη του Μεξικού, οι παίκτες ήταν πλέον προετοιμασμένοι, στέκονταν αγκαλιασμένοι και συμμετείχαν όλοι μαζί στο τραγούδι.

«Το Wonderwall ανήκει στον κόσμο», δήλωσε πρόσφατα ο Νόελ Γκάλαχερ στην εφημερίδα The Sun.Η λίστα και η... εναλλακτική των DJs

Στο Euro 2020, οι Άγγλοι φίλαθλοι είχαν υιοθετήσει κυρίως το «Sweet Caroline» του Νέιλ Ντάιαμοντ ως το τραγούδι του καλοκαιριού. Από τότε όμως, οι Oasis έχουν τα… σκήπτρα, κυρίως χάρη στην ανακοίνωση του 2024 ότι το συγκρότημα επανενώνεται για να κάνει περιοδεία. Σύμφωνα με τη Luminate, εκείνη την εβδομάδα οι ακροάσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο τετραπλασιάστηκαν.

Η Αγγλία είχε δηλώσει στη FIFA ως επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και προτιμώμενο για να ακούγεται μετά τους αγώνες το «Sweet Caroline», αλλά και το «Three Lions», δημιουργία των Ντέιβιντ Μπάντιελ, Φρανκ Σκίνερ και The Lightning Seeds. Παρόλα αυτά, οι DJs των γηπέδων γνβρίζουν καλά τι θέλει να ακούσει ο κόσμος και λειτουργούν αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση. Οπότε πατούν play στο Wonderwall μονομιάς.

Οι Αμερικανοί φίλαθλοι ενώθηκαν γύρω από το «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ κατά τη διάρκεια του τουρνουά, τραγουδώντας με ενθουσιασμό το γνωστό κομμάτι μετά τη νίκη της ομάδας τους επί της Αυστραλίας στο Σιάτλ. Ως αποτέλεσμα, οι ακροάσεις του Τζον Ντένβερ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 103% από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα πάντα με τη Luminate.

Η ήττα των ΗΠΑ από το Βέλγιο την Δευτέρα (6 Ιουνίου) όμως, στο ίδιο γήπεδο, σήμανε ότι οι πανηγυρισμοί έλαβαν τέλος. Αντίθετα, η Αγγλία συνεχίζει να τραγουδά!

ATHLETIKO.GR