Εξωφρενικό σερί νικών της Αργεντινής του Σκαλόνι στα νοκ άουτ, έχει μία και μόνο ήττα το… 2019!

Η Αργεντινή έχει μπροστά της το βράδυ της Τετάρτης (15/07, 22:00) τον σπουδαίο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία, εκεί όπου θα ψάξει τη νίκη-πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Στόχος όλων στην «αλμπισελέστε», η υπεράσπιση του τίτλου που κατακτήθηκε το 2022 και το back to back για πρώτη σε Μουντιάλ μετά το 1962.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, αν μη τι άλλο, έχει το know how από τις ιδιαιτερότητες τέτοιων αγώνων, αφού έχει παίξει δεκάδες τέτοιους και σχεδόν απ' όλους έχει βγει νικήτρια!

Συγκεκριμένα, με τον 48χρονο τεχνικό στον πάγκο της η Αργεντινή μετρά μία και μόνο ήττα σε νοκ άουτ παιχνίδι και αυτή πριν από επτά χρόνια, το 2019 στο Κόπα Αμέρικα από τη Βραζιλία με 2-0.

Έκτοτε, η Αργεντινή σε όποια διοργάνωση βρέθηκε, κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο δημιουργώντας μια πραγματική δυναστεία με ηγέτη και σημείο αναφοράς τον Λιονέλ Μέσι.

Θυμίζουμε πως η «αλμπισελέστε» κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα το 2021, το Finalissima το 2022, το Παγκόσμιο Κύπελλο την ίδια χρονιά και για δεύτερη φορά το Κόπα Αμέρικα το 2024 με 14/14 νίκες σε νοκ άουτ ματς. Τώρα, έχει την ευκαιρία και για ένα back to back σε Μουντιάλ, εφόσον πρώτα καταφέρει να βγει νικήτρια από τη μεγάλη μάχη με το σύνολο του Τόμας Τούχελ.

sport-fm.gr