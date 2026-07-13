Ποια είναι η καλλονή οπαδός που έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ στο Νορβηγία - Αγγλία

Με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Αγγλία νίκησε με 2-1 την σκληροτράχηλη Νορβηγία και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν με ένα απίθανο γκολ του Σιέλντερουπ, αλλά οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να σκοράρει για δεύτερη φορά στις αρχές της παράτασης και να είναι αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με ανατροπή.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ, οι κάμερες στράφηκαν προς το πλήθος, απαθανατίζοντας μία γυναίκα να απολαμβάνει στο έπακρο τον αγώνα υψηλών διακυβευμάτων. Το διαδίκτυο αμέσως ξέσπασε σε φρενίτιδα προσπαθώντας να αναγνωρίσει την καλλονή οπαδό που έγινε viral και ζητωκραύγαζε από τις κερκίδες.

Όπως αποδεικνύεται, το «viral κορίτσι» δεν είναι άλλη από τη δημοφιλή Βρετανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, Μάγια Τζάμα. Γνωστή για το μαγνητικό της χάρισμα, εθεάθη να απολαμβάνει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του σταδίου, αποδεικνύοντας ότι είναι εξίσου φανατική οπαδός του ποδοσφαίρου.

Η Μάγια είναι εξαιρετικά διάσημη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκοσμίως, καθώς είναι η παρουσιάστρια του Love Island του ITV και μέλος της κριτικής επιτροπής στο The Masked Singer. Ωστόσο, έχει βαθιές ρίζες στην ποδοσφαιρική κουλτούρα, καθώς είχε παρουσιάσει το «Maya’s FIFA World Cup Cities» για το Copa90 κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στη Βραζιλία.

Maya Jama swapped the villa for the World Cup tonight. 🏝️⚽



England vs Norway just got a little more Love Island. #WorldCup pic.twitter.com/9NPtm1Ss28 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 11, 2026

athletiko.gr