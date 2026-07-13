«Έπλεξε» το εγκώμιο του Μπέλιγχαμ ο Τέρι: «Μοιάζει με τον Ζιντάν»

Δεν θα ήταν υπερβολή, κάθε άλλο, να πούμε πως οι Άγγλοι δεν έχουν ξεμεθύσει ακόμα. Τα «Τρία Λιοντάρια», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Νορβηγία, πέτυχαν μια αδιανόητη ανατροπή (2-1) και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της εν λόγω πορείας της Αγγλίας στο Μουντιάλ είναι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σκοράρει τα έξι από τα 13 γκολ των Άγγλων, ενώ απέναντι στο Μεξικό και την Νορβηγία, με δύο δικές του... ντοπιέτες έκρινε τα αποτελέσματα των αγώνων.

Τα παραπάνω κατορθώματα του δεν θα μπορούσαν να μην κεντρίσουν το ενδιαφέρον πρώην ποδοσφαιριστών των «τριών λιονταριών», όπως του Τζον Τέρι, ο όποιος... έπλεξε το εγκώμιο του άλλοτε παίκτη της Ντόρτμουντ, παρομοιάζοντάς τον με τον Ζινεντίν Ζιντάν!

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2002 και του 2006, τονίζοντας πως οι ομάδες που έφτασαν στην κορυφή διέθεταν ποδοσφαιριστές με ηγετική προσωπικότητα, στοιχείο που, όπως υποστήριξε, χαρακτηρίζει και τη σημερινή Αγγλία με σημείο αναφοράς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

«Το είχα πει από την αρχή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μου θυμίζει τον Ζιντάν. Αυτή τη στιγμή τραβάει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Πιστεύω ότι είναι παγκόσμιας κλάσης. Και όταν τον ακούς να μιλάει εκτός γηπέδου, διαπιστώνεις ότι διαθέτει μια απίστευτη ηρεμία και ωριμότητα.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ανησυχώ για την Αργεντινή.Δεν κοιτάζω την Αργεντινή και σκέφτομαι ότι είναι καλύτερη από εμάς. Πιστεύω ότι, παίκτη προς παίκτη, είμαστε καλύτερη ομάδα.

Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την εθνική Αγγλίας αυτή τη στιγμή; Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές. Διαθέτουμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά νιώθω ότι όλα πηγαίνουν με το μέρος μας. Μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή είναι η στιγμή της Αγγλίας».

athletiko.gr