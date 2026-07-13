Η Σάκκαρη μπήκε με το δεξί στο Athens Open - Προκρίθηκε στις «16»

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε την ιδανική πρεμιέρα στο Athens Open 250 WTA, παίρνοντας μια άνετη και σημαντική νίκη έχοντας τους φιλάθλους της στο πλευρό της.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και Νο.37 του κόσμου πήρε τη νίκη απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ και 6-0, 7(7)-6(1) games, στην πρώτη τους συνάντηση.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική νίκη για τη Σάκκαρη καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε WTA Tour στην πατρίδα της. Θυμίζουμε ότι το Athens Open είναι το πρώτο τουρνουά της WTA που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και συγκεκριμένα μετά το Athens Trophy, το οποίο διεξήχθη το 1990.

Η Μαρία Σάκκαρη στις «16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Χόνττζιτς - Νταρτ, με την πρώτη να έχει προκριθεί από τα προκριματικά.

athletiko.gr