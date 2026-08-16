BINTEO: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στη Γερμανία και το Ντόρτμουντ, με στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Μπορούσια.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της γερμανικής πόλης, ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε να μιλά με βιντεοκλήση στο τηλέφωνό του, προς φίλους του Δικεφάλου που είχαν συγκεντρωθεί στην Τούμπα.

«Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς. Όχι, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια, σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά παιδιά», ακούγεται να λέει ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει με τους Βεστφαλούς για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, με την πρόταση των Γερμανών στον ΠΑΟΚ να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 🇬🇷🛬 Zwei Tage nach dem geplatzten Millionen-Poker um Said El Mala hat der #BVB einen Ersatz gefunden: Giannis #Konstantelias! Der griechische Nationalspieler von #PAOK Saloniki ist am Sonntagvormittag in #Dortmund gelandet. Noch aber keine finale Einigung zw. Klubs. @RNBVB pic.twitter.com/6EXZSqhpkm — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) August 16, 2026

Πηγή: sport-fm.gr