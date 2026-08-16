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Koντά στην επιστροφή του στον Άρη ο Μάνου Γκαρθία

ΓΗΠΕΔΟ

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Koντά στην επιστροφή του στον Άρη ο Μάνου Γκαρθία

Σε τροχιά υλοποίησης της μεταγραφής

Ο Άρης συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση του Μάνου Γκαρθία, με την προοπτική της επιστροφής του Ισπανού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερες πιθανότητες.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τους «κιτρινόμαυρους» τον Φεβρουάριο του 2025, όταν μετακόμισε στο MLS για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027, ωστόσο όλα δείχνουν πως το μέλλον του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν είναι δεδομένο.

Μάλιστα, δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Κάνσας με τους Κολοράντο Ράπιντς, εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαφές για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τον Άρη έχουν ενταθεί.

Το σημαντικό για τον Άρη είναι πως η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της προσπάθειας. Ο Γκαρθία θέλει να αφήσει το MLS και να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στους «κιτρινόμαυρους», ενώ οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει τόσο στη διάρκεια του συμβολαίου όσο και στις απολαβές του.

Το βασικό εμπόδιο πλέον βρίσκεται στην πλευρά της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι. Ο αμερικανικός σύλλογος είχε επενδύσει σημαντικά για την απόκτηση του Ισπανού και πλέον θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος με τονοίο θα ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Παρ' όλα αυτά, από τις ΗΠΑ προκύπτει πως ούτε η Κάνσας εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον 28χρονο μέσο.

Ο Γκαρθία είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον Άρη, καταγράφοντας 63 συμμετοχές, εννέα γκολ και επτά ασίστ με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ στο MLS μετρά μέχρι σήμερα 47 παιχνίδια, τέσσερα γκολ και δέκα ασίστ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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Super League

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