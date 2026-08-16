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Στο Hall of Fame Ρίβερς, Ντ΄Αντόνι και Στουντεμάϊρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Hall of Fame Ρίβερς, Ντ΄Αντόνι και Στουντεμάϊρ

Οι προπονητές του NBA, Ντοκ Ρίβερς και Μάικ Ντ' Αντόνι, μαζί με τον σταρ Αμάρε Στουντεμαϊρ, ήταν μεταξύ των εννέα νέων μελών που εισήχθησαν στο Hall of Fame του μπάσκετ, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.

Ο Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του προπονητή των Μπακς τον περασμένο Απρίλιο,έχει ένα ρεκόρ 1.194 νικών και 866 ηττών στο NBA στις 27 σεζόν του ως προπονητής των Ορλάντο Μάτζικ, Μπόστον Σέλτικς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Μιλγουόκι Μπακς.

«Είναι τόσο αστείο. Ποτέ στην ζωή μου δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν προπονητής ή ότι θα ήμουν έστω καλός σε αυτό», αστειεύτηκε ο Ρίβερς και πρόσθεσε:

«Τώρα που μπαίνω στο Hall of Fame, θυμάμαι μια φράση που έλεγε η μητέρα μου: "Για καλό ή για κακό, είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι"».

Ο Ρίβερς κέρδισε τον μόνο τίτλο του στο NBA το 2008 με την Βοστώνη και ανακηρύχθηκε Προπονητής της Χρονιάς το 2000 με το Ορλάντο. Οδήγησε επίσης τους Bucks στη δεύτερη εμφάνισή τους στο NBA Cup το 2024. Εν τω μεταξύ, ο Στουντεμάϊρ ήταν βασικός παίκτης στο σύστημα του Ντ΄Αντόνι, ο οποίος τον είχε παίκτη στους Φοίνιξ Σανς και στους Νικς της Νέας Υόρκης.

Ο Στουντεμάϊρ ήταν έξι φορές All-Star και Rookie of the Year το 2003, ενώ ο Ντ΄Αντόνι, ο οποίος προπόνησε για δεκαέξι σεζόν στο NBA, κέρδισε τον τίτλο του Προπονητή της Χρονιάς το 2005 και το 2017. 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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