Aναλαμβάνει την Εθνική Σκωτίας ο Ποκονιόλι

Ο Σεμπαστιάν Ποκονιόλι θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Σκωτίας. Ο 39χρονος Βέλγος, ο οποίος αποχώρησε από τη Μονακό στο τέλος της περασμένης σεζόν, αποτελεί την επιλογή της σκωτσέζικης ομοσπονδίας για τη διαδοχή του Στιβ Κλαρκ.

Ο Ποκονιόλι είχε αναλάβει τη Μονακό τον Οκτώβριο, προερχόμενος από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, όπου είχε καταγράψει τη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι τότε προπονητικής του καριέρας. Τη σεζόν 2024/25 οδήγησε τον βελγικό σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το πρώτο του μετά από 90 χρόνια.

Πλέον, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, ο 39χρονος τεχνικός έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Εθνική Σκωτίας και αναμένεται να διαδεχθεί τον Κλαρκ, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από επτά χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Πηγή: sport-fm.gr