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Κι άλλη ομάδα στο κόλπο για Μασέκο

ΓΗΠΕΔΟ

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Κι άλλη ομάδα στο κόλπο για Μασέκο

Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο εξωτερικό

Ο Ταπέλο Μασέκο πραγματοποιεί εξαιρετικό Μουντιάλ και όπως ήταν λογικό έχει τραβήξει κάποια από τα φλας πάνω του. 

Θυμίζουμε πως ο 22χρονος ακραίος επιθετικός αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στην ΑΕΛ με την μορφή δανεισμού από την Mamelodi Sundowns.

Αυτό που τόνιζαν από πλευράς της ΑΕΛ το προηγούμενο διάστημα, είναι πως θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να παραμείνει στην Κύπρο και την επόμενη σεζόν. 

Ωστόσο φαίνεται πως η ομάδα της Λεμεσού δεν είναι μόνη στο παιχνίδι για τον Μασέκο. Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο «Χ», η Σλάβια Πράγας επικοινώνησε με την ομάδα του για να διερευνήσει την πιθανότητα απόκτησής του. 

Το μόνο σίγουρο είναι πως όσο ο Μασέκο «λάμπει» στο Μουντιάλ, τόσες περισσότερες ομάδες θα χτυπήσουν την πόρτα των Sundowns. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΛ

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