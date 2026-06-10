Στα γαλαζοκίτρινα και επίσημα ο Παπαγεωργίου

Παίκτης της ΑΕΛ είναι και επίσημα ο Παπαγεωργίου.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον Εθνικό και μετακινείται στη Λεμεσό, όπου θα βρίσκεται μέχρι το 2028. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του 29χρονου καταγράφηκε στον Εθνικό, ενώ έπαιξε σε Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα Σμύρνης. Τελευταίος του σταθμός ήταν η ομάδα της Άχνας με την οποία κατέγραψε 34 συμμετοχές, 2 γκολ και 8 ασίστ.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Γιώργο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.