Αναμένουν και... δώρο

Είναι αλήθεια πως έχουν περάσει μέρες από την τελευταία μεταγραφική ανακοίνωση της ΑΕΛ. Αυτή ήταν στις 10 Ιουνίου και αφορούσε τον μέσο Γιώργο Παπαγεωργίου ο οποίος μαζί με τους Ζάιρ (ακραίος επιθετικός) και Στέφανο Καπίνο, αποτελούν την τριάδα των νέων αποκτημάτων.

Ακούγονται διάφορα πάντως για συμφωνίες και κάποιες από αυτές ίσως επιβεβαιωθούν από επίσημα χείλη στη σημερινή (10:30) παρουσίαση των πακέτων εισιτηρίων διαρκείας καθώς και του Loyalty Program. Στο πάνελ το πιθανότερο είναι πως θα βρεθεί και ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου που ίσως ρίξει κάπως... φως.

Ο κόσμος πάντως περιμένει με αγωνία καθώς λίγες μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, είναι πολλές οι μεταγραφικές ανάγκες. Αυτό που αφήνεται να νοηθεί από τα επίσημα χείλη είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία και στόχος είναι να γίνει ποιοτική ενίσχυση και όχι μόνο ποσοτική. O Oύγκο Μαρτίνς ελπίζει πάντως μέχρι τις 8 Ιουλίου που είναι το πρώτο κάλεσμα, να αυξηθούν κατά πολύ τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ.