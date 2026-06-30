ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναμένουν και... δώρο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Αναμένουν και... δώρο

Στο πάνελ το πιθανότερο είναι πως θα βρεθεί και ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου

Είναι αλήθεια πως έχουν περάσει μέρες από την τελευταία μεταγραφική ανακοίνωση της ΑΕΛ. Αυτή ήταν στις 10 Ιουνίου και αφορούσε τον μέσο Γιώργο Παπαγεωργίου ο οποίος μαζί με τους Ζάιρ (ακραίος επιθετικός) και Στέφανο Καπίνο, αποτελούν την τριάδα των νέων αποκτημάτων.

Ακούγονται διάφορα πάντως για συμφωνίες και κάποιες από αυτές ίσως επιβεβαιωθούν από επίσημα χείλη στη σημερινή (10:30) παρουσίαση των πακέτων εισιτηρίων διαρκείας καθώς και του Loyalty Program. Στο πάνελ το πιθανότερο είναι πως θα βρεθεί και ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου που ίσως ρίξει κάπως... φως.

Ο κόσμος πάντως περιμένει με αγωνία καθώς λίγες μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, είναι πολλές οι μεταγραφικές ανάγκες. Αυτό που αφήνεται να νοηθεί από τα επίσημα χείλη είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία και στόχος είναι να γίνει ποιοτική ενίσχυση και όχι μόνο ποσοτική. O Oύγκο Μαρτίνς ελπίζει πάντως μέχρι τις 8 Ιουλίου που είναι το πρώτο κάλεσμα, να αυξηθούν κατά πολύ τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο… ακουστικό για Στάνιτς, σιγουριά για Ρόκα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Νάγκελσμαν: «Σκάνδαλο η ακύρωση του γκολ μας - Δεν παραιτούμαι από τη Γερμανία»

World Cup 2026

|

Category image

Ξεκαθαρίζει άμεσα του χαφ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

World Cup 2026

|

Category image

Σε προχωρημενες επαφές με Μπαμπό Ντιαμπί η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καναδάς-Μαρόκο το πρώτο ζευγάρι των «16» - Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Αναμένουν και... δώρο

ΑΕΛ

|

Category image

Τα βρήκε με Μαντσίνι ο ΑΠΟΕΛ και παραμένει κάτοικος Λευκωσίας!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (30/06)

TV

|

Category image

Ιπτάμενοι... Μαροκινοί, πέταξαν έξω τους Ολλανδούς στα πέναλτι!

World Cup 2026

|

Category image

Κάζο για τη Γερμανία, πρόκριση στα πέναλτι για Παραγουάη!

World Cup 2026

|

Category image

Πυροδοτεί «βόμβα» με Πέδρο Μαρτίνεθ η μπασκετική Ρεάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλει να ενεργοποιήσει… βόμβα τύπου Λορέντζο Ινσίνιε η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Πέτυχε... διάνα το ΑΙ για το Βραζιλία - Ιαπωνία!

World Cup 2026

|

Category image

Με τεράστια ανατροπή πήρε την πρόκριση για τους «16» η Βραζιλία

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη