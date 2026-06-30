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«Προερχόμαστε από την κόκκινη γη» - Η συγκλονιστική ομιλία του προπονητή της Παραγουάης

ΓΗΠΕΔΟ

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«Προερχόμαστε από την κόκκινη γη» - Η συγκλονιστική ομιλία του προπονητή της Παραγουάης

O Γκουστάβο Αλφάρο προχώρησε σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά λόγο που ανατρίχιασε τους πάντες.

Η Παραγουάη προκρίθηκε στους «16» αφού απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι. Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Γκουστάβο Αλφάρο, η οποία παρουσίασε μια τρομερή αμυντική εμφάνιση που ήδη έχει γράψει ιστορία στα Μουντιάλ. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Παραγουάης έκανε μια δήλωση στη συνέντευξη Τύπου που προκάλεσε ανατριχίλα λόγω της ειλικρίνειάς της.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Αλφάρο έκανε έκκληση να υπερασπιστεί την εθνική υπερηφάνεια της χώρας του, έχοντας αποκλείσει ένα από τα φαβορί του τουρνουά.

«Τους είπα ότι αυτοί που αντιμετωπίζουμε έχουν εκπαιδευτεί σε ακαδημίες υψηλού επιπέδου στην Ευρώπη, προερχόμαστε από την κόκκινη γη, οι φανέλες μας είναι οι ρίγες της κόκκινης γης, παίζουμε ξυπόλητοι σε αυτή τη γη, με τις θυσίες των γονέων να προσπαθούν να κάνουν τα παιδιά να προπονηθούν και με την προσπάθεια των γονέων που συχνά αναλαμβάνουν ευθύνες επειδή δεν έχουν αρκετά χρήματα για να τα βγάλουν πέρα, ώστε τα παιδιά και τα παιδιά τους να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους», υπογράμμισε ο Αλφάρο μπροστά σε όλο τον διεθνή Τύπο.

«Ως γονέας, ποιος δεν θα ήθελε το παιδί του να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, να κάνει θυσίες, να αναβάλλει πράγματα, να υπομένει δυσκολίες, να μουρμουρίζει σιωπηλά στον εαυτό του; Προερχόμαστε από αυτά τα μέρη και είναι το ιδανικό σενάριο», σχολίασε ο Γκουστάβο Αλφάρο πριν αναλογιστεί τις σαφείς διαφορές μεταξύ της χώρας του και της Γερμανίας.

«Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς κερδίσαμε επειδή ερχόμαστε από την “κόκκινη γη” και ότι εκείνοι έχασαν επειδή όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε όσα έχουν εκείνοι, τις κορυφαίου επιπέδου υποδομές και όλα όσα διαθέτουν — δεν είναι τυχαίο που έχουν τέσσερα αστέρια. Μακάρι, λοιπόν. Όμως εγώ δεν απαρνούμαι τις ρίζες μου, δεν τις απαρνούμαι καθόλου, γιατί τελικά αυτές είναι που μας καθορίζουν ως αυτό που είμαστε, αυτές είναι που καθορίζουν την εθνική μας ομάδα», κατέληξε.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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