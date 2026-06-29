Θέλει να ενεργοποιήσει… βόμβα τύπου Λορέντζο Ινσίνιε η ΑΕΛ

Παίκτες από το πάνω ράφι κοιτάζει η ΑΕΛ, η οποία την επόμενη αγωνιστική περίοδο θέλει να το πάει… αλλιώς. Η ομάδα της Λεμεσού δουλεύει εντατικά στον μεταγραφικό σχεδιασμό, ώστε να είναι έτοιμη στις επίσημες υποχρεώσεις και να μπει φουριόζα στον νέο μαραθώνιο.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που αξιολογήθηκε και βρίσκεται ψηλά στην μεταγραφική λίστα, είναι η περίπτωση του Λορέντζο Ινσίνιε. Πρόκειται για 35χρονο ακραίο επιθετικό με πολύ… βαρύ βιογραφικό. Ο Ιταλός πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Νάπολι, ενώ διαθέτει εμπειρίες από την Εθνική Ιταλίας, με την οποία κατέγραψε 54 συμμετοχές και 10 γκολ (!).

Ο Ινσίνιε έμεινε ελεύθερος από την Πεσκάρα. Κατά την προηγούμενη περίοδο, σημείωσε 13 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Πρόκειται για ποιοτική λύση στην μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία αν υλοποιηθεί θα ανεβάσει το επίπεδο στο ρόστερ σε ποιότητα και… προσωπικότητες.