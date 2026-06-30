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Μαντσίνι - Λαΐφης: Κάτι καλό και σωστό γίνεται

ΓΗΠΕΔΟ

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Μαντσίνι - Λαΐφης: Κάτι καλό και σωστό γίνεται

Τόσο στην περίπτωση Λαΐφη όσο και αυτή του Μαντσίνι, ο ΑΠΟΕΛ ξεκινούσε την προσπάθεια παραμονής τους στην ομάδα με συγκεκριμένα δεδομένα.

Αυτά, καθιστούσαν δυσκολότερη αυτή του την προσπάθεια. Θυμίζουμε για τον Αργεντίνο επιθετικό, ο Χάρης Φωτίου χαρακτήρισε δύσκολη την παραμονή του ενώ στο κόλπο για τον διεθνή στόπερ, μπήκαν κι άλλες ομάδες.

Παρόλα αυτά, οι γαλαζοκίτρινοι πέτυχαν το απόλυτο καταφέρνοντας να τους κρατήσουν στην ομάδα.

Αυτές οι δύο κινήσεις ενθουσίασαν λογικά τους ΑΠΟΕΛίστες δείχνοντας παράλληλα πως κάτι καλό και κυρίως σωστό γίνεται.

 

 

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

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