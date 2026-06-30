Ο Μπρούνο Γκιμαράες κυνηγάει ρεκόρ του Πελέ

Η Βραζιλία ζορίστηκε, όμως εν τέλει πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 2-1 της Ιαπωνίας με ανατροπή.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες ήταν εκ των πρωταγωνιστών, καθώς έδωσε την ασίστ στο νικητήριο γκολ του Μαρτινέλι στο 90+5′. Κάπως έτσι, έφτασε τις τέσσερις ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και βρίσκεται στο… κυνήγι του απόλυτου βραζιλιάνου θρύλου.

Μόνο ο Πελέ έχει καταφέρει να σημειώσει περισσότερες ασίστ σε ένα μονάχα τουρνουά (από το 1966 και έπειτα). Συγκεκριμένα, στο Μουντιάλ του 1970 είχε σημειώσει επτά, με τον Μπρούνο Γκιμαράες να έχει την ευκαιρία να σπάσει ή να ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ.

sport24.gr