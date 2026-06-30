Ο Μέσι συνάντησε τον Spider-Man και πέταξαν παρέα πάνω από τη Νέα Υόρκη!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ένας μήνας απομένει για την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Spider-Man, με τη Sony Pictures να δημοσιεύει ένα απίθανο promo video του Τομ Χολαντ με τον Λιονέλ Μέσι!
Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κινείται μέχρι και ο Spider-Man!
Έναν μήνα πριν την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του «αραχνοήρωα», Brand New Day, η Sony Pictures δημοσίευσε ένα απίθανο promo video της ταινίας με τον Λιονέλ Μέσι!
Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής που μεσουρανεί αυτές τις ημέρες στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, εμφανίζεται σε μια καφετέρια αναζητώντας τον Spider-Man!
Ο Πίτερ Πάρκερ (σσ. Τομ Χόλαντ) αμέσως έβαλε τη στολή ξαφνιάζοντας τον «Pulga», αλλά εκείνος σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε ν’ αρχίσουν τις… πτήσεις πάνω από τη Νέα Υόρκη!
Who’s got next?#SpiderManBrandNewDay is in theatres July 31. Get tickets now. https://t.co/pBOeexngbU pic.twitter.com/92bWhRqZxX— Sony Pictures (@SonyPictures) June 30, 2026
sport-fm.gr