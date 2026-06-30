Ο Μέσι συνάντησε τον Spider-Man και πέταξαν παρέα πάνω από τη Νέα Υόρκη!

Σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κινείται μέχρι και ο Spider-Man!

Έναν μήνα πριν την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του «αραχνοήρωα», Brand New Day, η Sony Pictures δημοσίευσε ένα απίθανο promo video της ταινίας με τον Λιονέλ Μέσι!

Ο σούπερ σταρ της Αργεντινής που μεσουρανεί αυτές τις ημέρες στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, εμφανίζεται σε μια καφετέρια αναζητώντας τον Spider-Man!

Ο Πίτερ Πάρκερ (σσ. Τομ Χόλαντ) αμέσως έβαλε τη στολή ξαφνιάζοντας τον «Pulga», αλλά εκείνος σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε ν’ αρχίσουν τις… πτήσεις πάνω από τη Νέα Υόρκη!

sport-fm.gr