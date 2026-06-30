Ανακοίνωσε Γκριμάλδο η Ατλέτικο Μαδρίτης

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Άλεξ Γκριμάλδο!

Οι «ροχιμπλάνκος» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 30χρονου (μπακ ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στον άξονα), βγάζοντας από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 22 εκατ. ευρώ για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του από τη Λεβερκούζεν.

Ο Γκριμάλδο υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν είχε 46 εμφανίσεις με 14 γκολ και 12 ασίστ στη γερμανική ομάδα. Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί στην Μπενφίκα και στις μικρές ομάδες της Μπαρτσελόνα.

sport-fm.gr