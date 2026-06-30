Ο Σουζούκι εντυπωσίασε στο Μουντιάλ και οδεύει προς Premier League

Ο Ιάπωνας τερματοφύλακας, Σουζούκι, ανέβασε τις μετοχές του με την παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ, με δύο ομάδες της Premier League να κινούνται για την απόκτησή του!

Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας μπορεί να μην κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ, όμως η γενική εικόνα της ήταν θετική και αρκετοί από τους παίκτες της έδειξαν μπόλικα θετικά στοιχεία!

Ένα εξ αυτών ο 23χρονος τερματοφύλακάς της, Σουζούκι, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα πάνω του με τις μπόλικες εντυπωσιακές επεμβάσεις του και έκανε πολλές ομάδες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησή του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται κυρίως από ιταλικά Μέσα, ο πιθανότερο επόμενος προορισμός στην καριέρα του θα είναι η Αγγλία και η Premιer League, με τη Λιντς να έχει ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Πάρμα.

Ενδιαφέρον υπάρχει και από πλευράς Άστον Βίλα, ενώ η Πάρμα σκοπεύει να εκμεταλλευτεί πλήρως την περίπτωση όσον αφορά το οικονομικό, με τα 20 εκατ. ευρώ να θεωρούνται απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

sport-fm.gr