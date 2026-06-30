Το «κόστος» της ποιότητας και η ώρα της απάντησης από Παπασταύρου

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου όταν έχεις πραγματικούς παικταράδες στο ρόστερ σου.

Η Ομόνοια βρίσκεται αντιμέτωπη με το «κόστος» της ίδιας της ποιότητας και επιτυχίας, βλέποντας δύο τεράστια περιουσιακά στοιχεία να αποχωρούν.

Εδώ και καιρό το συμβόλαιο του Σεμέδο ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν, ενώ ο Μαέ βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.

Όταν διαθέτεις τέτοιο επίπεδο παικτών, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τη στιγμή του αποχωρισμού.

Πλέον, η μπάλα μεταφέρεται αποκλειστικά στη διοίκηση. Ο Σταύρος Παπασταύρου καλείται να δώσει την άμεση και ηχηρή απάντησή του, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αντικαταστήσει επάξια το τεράστιο κενό που δημιουργείται.