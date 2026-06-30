Το «κόστος» της ποιότητας και η ώρα της απάντησης από Παπασταύρου
ΓΗΠΕΔΟ
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Όταν διαθέτεις τέτοιο επίπεδο παικτών, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τη στιγμή του αποχωρισμού.
Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου όταν έχεις πραγματικούς παικταράδες στο ρόστερ σου.
Η Ομόνοια βρίσκεται αντιμέτωπη με το «κόστος» της ίδιας της ποιότητας και επιτυχίας, βλέποντας δύο τεράστια περιουσιακά στοιχεία να αποχωρούν.
Εδώ και καιρό το συμβόλαιο του Σεμέδο ολοκληρώθηκε και ο ποδοσφαιριστής αποτελεί παρελθόν, ενώ ο Μαέ βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.
Όταν διαθέτεις τέτοιο επίπεδο παικτών, πρέπει να είσαι έτοιμος και για τη στιγμή του αποχωρισμού.
Πλέον, η μπάλα μεταφέρεται αποκλειστικά στη διοίκηση. Ο Σταύρος Παπασταύρου καλείται να δώσει την άμεση και ηχηρή απάντησή του, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αντικαταστήσει επάξια το τεράστιο κενό που δημιουργείται.