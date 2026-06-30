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Έτοιμος να βγει μπροστά ο Χατζηγιοβάνης

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτοιμος να βγει μπροστά ο Χατζηγιοβάνης

Το... έξτρα κίνητρο του Ελλαδίτη ακραίου επιθετικού

Προς τα τέλη της περσινής περιόδου, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έκανε πολύ καλά παιχνίδια. Φυσικά δεν ήταν αρνητικός σε όλη τη διάρκεια και σε αρκετά ματς διακρίθηκε. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στο πρωτάθλημα με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.

Μετά την αποχώρηση του Σεμέδο αλλά και κάποιων άλλων στη γραμμή κρούσης, είναι έτοιμος να βγει μπροστά και να ηγηθεί.

Να σημειωθεί πως κατά την περσινή περίοδο, παρόλο που ήταν η πρώτη μεταγραφή, έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού.

Χ.Χ

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