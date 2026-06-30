Και επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την πρόσληψη του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο.
Την προσθήκη του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στο οργανόγραμμα της ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Oι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό ότι ο Πορτογάλος αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή ποδοσφαιρικών υποθέσεων και διεθνούς στρατηγικής της ομάδας.
Αναλυτικά: «H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso. O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy», αναφέρει αναλυτικά η ΠΑΕ.