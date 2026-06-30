Και επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό

Την προσθήκη του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στο οργανόγραμμα της ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Oι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό ότι ο Πορτογάλος αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή ποδοσφαιρικών υποθέσεων και διεθνούς στρατηγικής της ομάδας.

Αναλυτικά: «H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso. O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy», αναφέρει αναλυτικά η ΠΑΕ.