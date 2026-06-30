Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal: Στη Μίλαν μέχρι το 2031 ο Γκονζάλο Ράμος!

Την απόκτηση του Γκονζάλο Ράμος μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ανακοίνωσε η Μίλαν, με τον Πορτογάλο στράικερ να αποτελεί μια από τις ακριβότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Serie A!

Επισημοποιήθηκε το ιστορικό deal της Μίλαν για την αγορά του Γκονζάλο Ράμος!

Το απόγευμα της Τρίτης (30/06) οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου στράικερ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ιταλικό σύλλογο να ολοκληρώνει μια από τις ακριβότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Serie A!

Συγκεκριμένα, η Μίλαν χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 74 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αποκτήσει τον νεαρό φορ από την PSG, υπογράφοντας μαζί του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Την περασμένη σεζόν ο Ράμος αγωνίστηκε συνολικά σε 45 παιχνίδια των Παριζιάνων σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 12 γκολ και δύο ασίστ.

sport-fm.gr