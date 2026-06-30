ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal: Στη Μίλαν μέχρι το 2031 ο Γκονζάλο Ράμος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal: Στη Μίλαν μέχρι το 2031 ο Γκονζάλο Ράμος!

Την απόκτηση του Γκονζάλο Ράμος μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ανακοίνωσε η Μίλαν, με τον Πορτογάλο στράικερ να αποτελεί μια από τις ακριβότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Serie A!

Επισημοποιήθηκε το ιστορικό deal της Μίλαν για την αγορά του Γκονζάλο Ράμος!

Το απόγευμα της Τρίτης (30/06) οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Πορτογάλου στράικερ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ιταλικό σύλλογο να ολοκληρώνει μια από τις ακριβότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στη Serie A!

Συγκεκριμένα, η Μίλαν χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 74 εκατομμύρια ευρώ ώστε να αποκτήσει τον νεαρό φορ από την PSG, υπογράφοντας μαζί του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Την περασμένη σεζόν ο Ράμος αγωνίστηκε συνολικά σε 45 παιχνίδια των Παριζιάνων σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 12 γκολ και δύο ασίστ.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μιλίτσεβιτς μας γνωρίζει τον Αντερέγκεν

ΑΕΚ

|

Category image

Ελλαδικό... ρεύμα στον ΑΠΟΕΛ μετά τον Λημνιό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Καρφιά» Κλοπ για το ακυρωμένο γκολ της Γερμανίας!

World Cup 2026

|

Category image

Ολοκληρώθηκε το μεγάλο deal: Στη Μίλαν μέχρι το 2031 ο Γκονζάλο Ράμος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για Νόιερ!

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκριμάλδο η Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αποστολή της Νότιας Κορέας αποδοκιμάστηκε στο αεροδρόμιο!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μέσι συνάντησε τον Spider-Man και πέταξαν παρέα πάνω από τη Νέα Υόρκη!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Σουζούκι εντυπωσίασε στο Μουντιάλ και οδεύει προς Premier League

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ σημαίνει αγωνία μέχρι το φινάλε: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις σε τέσσερα νοκ άουτ παιχνίδια

World Cup 2026

|

Category image

ΚΟΠ: Προ των πυλών τομές στην αθλητική δικαιοσύνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαντσίνι - Λαΐφης: Κάτι καλό και σωστό γίνεται

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Το «κόστος» της ποιότητας και η ώρα της απάντησης από Παπασταύρου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Και επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη