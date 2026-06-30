Και επίσημα ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό

Την προσθήκη του Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο στο οργανόγραμμα της ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Λίγο αργότερα από την πληροφορία που είχε μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, οι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό ότι ο Πορτογάλος αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διευθυντή ποδοσφαιρικών υποθέσεων και διεθνούς στρατηγικής της ομάδας.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso. O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy, αναφέρει αναλυτικά η ΠΑΕ.

Ο Καρντόσο ήταν για τεσσεράμιση χρόνια στην προεδρία της Βιτόρια Γκιμαράες και έχει μεγάλη εμπειρία με μεταγραφικές διαπραγματεύσεις και όχι μόνο.

Πρόκειται για μια προσθήκη ενός στελέχους στο οργανόγραμμα της ομάδας με στόχο η ομάδα και το γκρουπ των ομάδων που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη να γίνουν πιο δυνατά και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα άτομα- στελέχη της ομάδας.

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Κριστιάν Καρεμπέ παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους.

sport-fm.gr