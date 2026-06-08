Με γεμάτες τις… τσέπες

Από τα… λόγια στις πράξεις πέρασε η Αλ Ιτιχάντ, όσον αφορά τον Στέφαν Κέλερ. Η πώληση του 24χρονου αμυντικού στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αφ’ ενός αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΑΕΛ και αφετέρου… γεμίζει τα ταμεία της ομάδας, αφού η Αλ Ιτιχάντ κατέβαλε 1.000.000 ευρώ στους γαλαζοκίτρινους!

Η εν λόγω εξέλιξη ανακοινώθηκε το Σάββατο (06/06) και η εβδομάδα που μόλις μπήκε σηματοδοτεί κινητικότητα στις… αφίξεις. Η ομάδα προγραμματισμού της ΑΕΛ δουλεύει εντατικά τις τελευταίες μέρες και οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να εκδοθούν. Για την ώρα, ενημέρωση προέκυψε μόνο για την απόκτηση του Ταβάρες και θα ακολουθήσουν φιρμάνια για τους Παπαγεωργίου, Καρώ και Γκομίς.

Παράλληλα, ο Ούγκο Μαρτίνς συνεχίζει να βλέπει την εγχώρια αγορά, αφού οι περιπτώσεις των Ζάντρο και Νανού δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Ο πρώτος ανήκει στον Άρη, ενώ ο δεύτερος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΑΠΟΕΛ.