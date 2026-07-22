Με Νεγκό η πρώτη ενδεκάδα της Ομόνοιας στη σεζόν

Έφτασε η μεγάλη στιγμή για την Ομόνοια η οποία αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι, με την ελπίδα πως θα τη βρει να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League.

Το τριφύλλι φιλοξενεί στις 20:00 την Καϊράτ στο ΓΣΠ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, με τις επιλογές του Χένινγκ Μπεργκ για το αρχικό του σχήμα να έχουν γίνει γνωστές.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Νορβηγός προπονητής, με τον Νεγκό να παίρνει φανέλα βασικού από... την πρώτη (θυμίζουμε πως ο Οντουμπάντζο είναι τραυματίας), ενώ όπως αναμενόταν στον πάγκο είναι ο Ντιονί.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Εβάντρο, Μοντνόρ, Τάνκοβιτς, Κακουλλής

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Μιχαήλ, Άιτινγκ, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντιονί.