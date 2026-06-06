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Αγόρασε Κέλερ η Αλ Ιτιχάντ, η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγόρασε Κέλερ η Αλ Ιτιχάντ, η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ!

Η Αλ Ιτιχάντ προχώρησε στην... πράξη και έκανε δικό της τον Στεφάν Κέλερ, με την ΑΕΛ να ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της!

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας εξάσκησε το δικαίωμα εξαγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη, με τους Λεμεσιανούς να τονίζουν πως η εν λόγω εξέλιξη συνιστά δικαίωση τόσο για την ίδια όσο και για τον ποδοσφαιριστή, στον οποίον επένδυσε το περασμένο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο ποδοσφαιριστής πήγε αρχικώς στην Αλ Ιτιχάντ τον περασμένο Φεβρουάριο με τη μορφή δανεισμού έναντι μισού εκατομμυρίου ευρώ και στο ντιλ υπήρχε δικαίωμα αγοράς του το καλοκαίρι έναντι 1.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο βάζει στα ταμεία της η ΑΕΛ μετά την απόφαση της Αλ Ιτιχάντ να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει ότι η Al-Ittihad Club προχώρησε στην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή μας Stephane Keller, ολοκληρώνοντας οριστικά τη μεταγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την ομάδας μας, καθώς το συμφωνηθέν ποσό καθιστά τη μεταγραφή του Stephane Keller ως τη μεγαλύτερη πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.

Επιπρόσθετα, η μεταγραφή αυτή συνιστά δικαίωση τόσο για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και για την ΑΕΛ, η οποία πίστεψε στις δυνατότητες του το περασμένο καλοκαίρι, επένδυσε στην προοπτική του και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αγωνιστική του πρόοδο, κάτι που προσέλκυσε το ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού και που τον οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού βήματος στην επαγγελματική του πορεία.

Ευχαριστούμε τον Stephane για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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