Κύπρος, ιδού η ευκαιρία σου!

Η δεύτερη διαδοχική εξαιρετική σεζόν της Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (2025/26), κατά την οποία η χώρα μας μάζεψε 12.156 βαθμούς (μετά τους 10.562 της προηγούμενης περιόδου), μας έφερε, ως γνωστό, στη 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA για την πενταετία 2021/22-2025/26, χαρίζοντάς μας πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2027/28. Κάτι που σημαίνει πως, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, η ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη στο πρωτάθλημα θα έχει εγγυημένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ ενδέχεται στις διοργανώσεις της UEFA να συμμετάσχει και ο πέμπτος, εάν το κύπελλο κατακτηθεί από ομάδα της τετράδας.

Πρόκειται για την τρίτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί σε αυτές με πέντε ομάδες, μετά τις σεζόν 2014/15 (χάρη στη 14η θέση στην πενταετία 2008/09-2012/13) και 2022/23 (χάρη στη 15η θέση στην πενταετία 2016/17-2020/21). Κοινό στοιχείο, στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, ήταν το γεγονός ότι οι ομάδες μας δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την καλή συγκομιδή βαθμών, με αποτέλεσμα να επιστρέψει η χώρα μας άμεσα στην τετραπλή εκπροσώπηση. Μάλιστα, αμφότερες τις φορές η Κύπρος… «κατρακύλησε» σε έναν χρόνο, την πρώτη από τη 14η στη 18η θέση και τη δεύτερη ακόμη περισσότερο, από τη 15η στην 21η θέση.

Αυτή τη φορά, υπάρχουν, όμως, πολλές πιθανότητες τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά. Κι αυτό γιατί, η χώρα μας, στην κατάταξη της πενταετίας 2022/23-2026/27 (η οποία θα συμπληρωθεί με τους βαθμούς της προσεχούς σεζόν), έχει τέτοιο προβάδισμα από τη 16η θέση που, ακόμη κι αν κάνει μια μέτρια χρονιά, το πιθανότερο είναι να κρατηθεί στη 15άδα και να κλειδώσει την πενταπλή εκπροσώπηση για δεύτερη σερί σεζόν! Για να το θέσουμε αλλιώς, εκτιμούμε ότι η Κύπρος θα χάσει τη 15η θέση μόνο αν α) κάνει κάκιστη σεζόν, ή β) κάνει μια μέτρια σεζόν και οι 16οι Ελβετοί κάνουν… απίθανη χρονιά. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, η χώρα μας έχει, με συμπληρωμένες τις τέσσερις περιόδους της πενταετίας, 31.568 βαθμούς, δηλαδή 4.618 περισσότερους από τη 16η Ελβετία (26.950), η οποία φαίνεται να είναι η μοναδική χώρα που έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να μας προσπεράσει, δεδομένου ότι η 17η Σουηδία έχει μόλις 24.500 βαθμούς (7.068 λιγότερους από την Κύπρο). Είναι μάλλον η πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια που η «κόντρα» για τη 15η θέση είναι, από το ξεκίνημα της σεζόν, μάχη μεταξύ δύο μόνο χωρών.

Βάσει των πιο πάνω δεδομένων, συνάγεται ότι η Κύπρος μπαίνει με τεράστιο προβάδισμα στην εν λόγω μάχη. Είναι ενδεικτικό το ότι, ακόμη κι αν μαζέψουμε μόλις τους μισούς βαθμούς από τους 12.156 που πήραμε την τελευταία σεζόν (6.078), η Ελβετία θα χρειάζεται να πάρει 10.696 βαθμούς για να μας προσπεράσει, κάτι που δεν πέτυχε ποτέ στην ιστορία της! Tην τελευταία τριετία, μάλιστα, έχει μέσο όρο 6.150 βαθμούς, ενώ οι 8.500 που πήρε τη σεζόν 2022/23 συνιστούν το ρεκόρ της για την τελευταία εικοσαετία! Περαιτέρω, άλλο ένα παράδειγμα, που καταδεικνύει το μέγεθος του προβαδίσματος που έχει η Κύπρος, είναι ότι αν οι Ελβετοί πάρουν βαθμούς ίσους με τον μέσο όρο τους την τελευταία τριετία, η χώρα μας θα χρειάζεται μόλις… 1.532 βαθμούς για να κρατηθεί από πάνω τους, τους οποίους έχουμε δεδομένους ακόμη κι αν δεν βάλουμε ούτε μία ομάδα σε League Phase.

Τα πιο πάνω δεν καθιστούν απόλυτα εγγυημένη τη δεύτερη διαδοχική πενταπλή εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ευρώπη, ωστόσο καταδεικνύουν περίτρανα το πόσο μεγάλο προβάδισμα έχει η χώρα μας για να το πετύχει. Φυσικά, όπως είναι τα δεδομένα, δεν μας αρκεί να τερματίσουμε στη 15η θέση, το οποίο ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη κι αν έχουμε μια… τραγική σεζόν. Η ευκαιρία που προβάλλει μπροστά μας για καθιέρωση είναι πολύ μεγάλη και αξίζει να την εκμεταλλευτούμε, καθώς αν δεν αρκεστούμε στα βασικά και συνεχίσουμε να μαζεύουμε βαθμούς στον… ρυθμό των δύο προηγούμενων σεζόν (ή έστω σε παραπλήσιο), η βαθμολογία μας θα ανέβει πλέον σε τόσο υψηλά επίπεδα που θα έχουμε θέσει τις βάσεις προκειμένου η 15η θέση και το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο να μην διατηρηθούν για μόνο δύο σερί χρονιές αλλά για τρεις, τέσσερις και ίσως –αν δεν επέλθει κάποια απότομη πτώση τα επόμενα χρόνια– για ακόμη περισσότερες, μετατρέποντας το σκηνικό «πέντε ομάδες στην Ευρώπη» σε κανόνα, αντί εξαίρεσης.