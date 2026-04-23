Cyprus League By Stoiximan: Οι ορισμοί των διαιτητών

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους Διαιτητές των αγώνων 4ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου και 5ης Αγωνιστικής του Α’ ομίλου του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan - Β’ Φάση , οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 25, 26 και 27 Απριλίου 2026.

Α’ όμιλος, 5η αγωνιστική

Σάββατο, 25 Απριλίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Arnes Talic

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Christopher Jager

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 26 Απριλίου

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Πάφος F.C.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Pajac Igor

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Fran Jovic

AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Ricardo Jorge Antunes Roque Baixinho

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Fabio Oliveira Melo

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Β’ όμιλος, 4η αγωνιστική

Σάββατο, 25 Απριλίου

16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Κυριακή, 26 Απριλίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Anzhony Francisco Goncalves Rodrigues

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Vasco Antonio Moreira Dos Santos

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Δευτέρα, 27 Απριλίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής : Αναστασίου Ιωάννης

