Cyprus League By Stoiximan: Οι ορισμοί των διαιτητών
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους Διαιτητές των αγώνων 4ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου και 5ης Αγωνιστικής του Α’ ομίλου του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan - Β’ Φάση , οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 25, 26 και 27 Απριλίου 2026.
Α’ όμιλος, 5η αγωνιστική
Σάββατο, 25 Απριλίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Arnes Talic
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Christopher Jager
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 26 Απριλίου
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Πάφος F.C.
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Pajac Igor
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Fran Jovic
AVAR: Τεχράνυ Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Ricardo Jorge Antunes Roque Baixinho
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Fabio Oliveira Melo
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Β’ όμιλος, 4η αγωνιστική
Σάββατο, 25 Απριλίου
16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Κυριακή, 26 Απριλίου
16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Anzhony Francisco Goncalves Rodrigues
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Vasco Antonio Moreira Dos Santos
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Δευτέρα, 27 Απριλίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής : Αναστασίου Ιωάννης